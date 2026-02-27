Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.02.2026

Goslar (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige stiegen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Gewerbegebiet Baßgeige in den Lagerraum eines Betriebes ein.

Der oder die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise auf das Gelände eines Großhandels im Magdeburger Kamp. Hier drangen sie unter Gewaltanwendung in eine Lagerhalle ein und entwenden größere Mengen an Metall sowie einen MAN-Transporter mit Planenverdeck. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Ermittler der Kripo Goslar fragen nun nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Für Hinweise steht die Telefonnummer (05321) 3390 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell