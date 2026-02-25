Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung

Goslar (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 7.40 Uhr auf der B 241 zwischen Goslar und der Bärentalkurve zu einer Straßenverkehrsgefährdung und anschließender Verkehrsunfallflucht, für die die Polizei Goslar Zeugen sucht.

Ein 65-jähriger Clausthal-Zellerfelder fuhr mit seinem silbergrauen Toyota Yaris in Richtung Goslar, als plötzlich hinter einem ihm entgegenkommenden Lkw ein Pkw in den Gegenverkehr ausscherte, um den Lkw zu überholen. Trotz einer Vollbremsung des 65-Jährigen touchierte der überholende Pkw den Toyota an der linken Fahrzeugseite und setzte seine Fahrt fort.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug sind weder Marke noch Farbe bekannt.

Da zu diesem Zeitpunkt reger Berufsverkehr herrschte, geht die Polizei davon aus, dass es Zeugen dieses Geschehens oder mögliche weitere Geschädigte gibt.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05321) 3390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell