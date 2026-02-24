PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.02.2026

Goslar (ots)

Ein Wohnhaus in der Goslarer Innenstadt wurde zwischen Freitag und Montag zum Ziel von Einbrechern.

Der oder die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Bergstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und verschwanden anschließend unerkannt.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

