Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.02.2026

Goslar (ots)

In Bad Harzburg und in Goslar kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Bislang unbekannte Täter drangen in ein zurzeit leerstehendes Einfamilienhaus in der Bäckerstraße in Bündheim ein und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Anschließend entkamen sie unerkannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 12. und 22. Februar.

In Goslar stiegen Unbekannte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in ein Haus in der Werenbergstraße ein. Auch hier wurden die Räume nach Wertsachen durchsucht. Erlangtes Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei nimmt Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Taten in Zusammenhang stehen könnten, unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell