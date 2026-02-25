Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.02.2026

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen bislang unbekannte in ein Geschäft in Langelsheim ein.

Der oder die Tatverdächtigen gelangten gewaltsam in das Gebäude eines Einkaufszentrums in der Lange Straße und durchsuchten die Geschäftsräume. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 241 in Goslar ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Gegen 8.45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Harburg mit seinem Skoda die Clausthaler Straße Richtung stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in den Nonnenweg abzubiegen. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden Klein-Lkw eines 35-jährigen Mannes aus Erxleben, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Hierbei zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu und wurden in das Klinikum Goslar verlegt. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell