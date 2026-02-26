PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.02.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang Unbekannte in ein Gartencenter im Stadtteil Georgenberg ein.

Der oder die Täter drangen unter Gewaltanwendung in die Verkaufsräume in der Feldstraße ein. Innerhalb des Gebäudes wurden diverse Behältnisse und Gelasse gewaltsam geöffnet und dabei nicht unerheblicher Schaden verursacht. Zu möglichem Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Die Ermittler der Kripo Goslar fragen in diesem Zusammenhang nach Beobachtungen im näheren Umfeld des Tatortes, die mit diesem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

