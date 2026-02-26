PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen -26.02.2026-

Goslar (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Am 25.02.2026 wurde polizeilich bekannt, dass in der Fritz-Züchner-Straße in Seesen an einem Pkw die Kennzeichen entwendet und an einem weiteren Pkw das vordere Kennzeichen beschädigt wurde.

Eine Fahndung nach den Kennzeichen wurde eingeleitet.

Gegen den bisherigen unbekannten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381 / 9440 entgegen.

i.A. Klingebiel, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

