POL-DO: Abschlussmeldung: Nach Unfall auf der A2 in Höhe Henrichenburg - 36-Jähriger noch an der Unfallstelle verstorben, weiterhin Verkehrseinschränkungen möglich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0228

Nach dem schweren Verkehrsunfall am heutigen Freitagmorgen (13.03.) auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen in Höhe Henrichenburg ist der 36-jährige Fahrer aus Kamen des verunglückten Transporters noch an der Unfallstelle verstorben.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Fahrzeug auf der linken Spur aus bisher ungeklärter Ursache einem Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren, die dort Kanalarbeiten durchgeführt hatte.

Das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Dortmund war vor Ort und hat die Unfallstelle mit modernsten technischen Hilfsmitteln aufgenommen. Zwischenzeitlich landete auch ein Rettungshubschrauber. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten kann es auch weiterhin zu Verkehrseinschränkungen kommen.

