POL-DO: Polizei nimmt Kellereinbrecher in der Nordstadt fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0225

In der Nacht zu Freitag (13. März) brach ein 34-Jähriger in den Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Scheffelstraße ein. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei über den Notruf den Einbrecher. Die Polizeibeamten nahmen den Mann vor Ort fest.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich der Mann aus Bulgarien gegen 3:45 Uhr Zutritt in den Keller des Mehrfamilienhauses, indem er ein Kellerfenster aufbrach. Die Polizeibeamten durchsuchten den Keller und fanden den Mann in einer Ecke eines Kellers versteckt. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Es handelt sich um einen polizeibekannten 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Mann hatte sich sein Diebesgut bereits zum Abtransport in den Flur gelegt.

Die Polizisten brachten den Bulgaren ins Polizeigewahrsam. Die Prüfung der Haftgründe dauert derzeit noch an. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kellerräumen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

