Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: Vollsperrung der A2 in Richtung Oberhausen nach schwerem Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0227

Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Freitagmorgen um 8:40 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen in Höhe Henrichenburg ist die entsprechende Richtungsfahrbahn aktuell gesperrt. Ein Mann ist dabei schwer verletzt worden.

Nach dem Unfall war der Fahrer eines Transporters zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer des Transporters einem anderen Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auf dem linken Fahrstreifen auf, drehte sich und kam dann zum Stehen.

Weil das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund angefordert worden ist, wird es bis in den Vormittag hinein Verkehrseinschränkungen geben. So ist beispielsweise die Anschlussstelle Mengede sowie die Fahrbahn vom Kreuz Dortmund-Nordwest zur A2 in Richtung Oberhausen gesperrt.

Die Polizei weist auf das Bilden der Rettungsgasse hin und rät dazu, den Bereich großräumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell