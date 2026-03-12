Polizei Dortmund

POL-DO: Personalwerbemesse - die Erste!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0223

Unter dem Motto "Dein Start. Unsere Mission. Gemeinsam für Deine Zukunft." - Feierte die Personalwerbemesse ihr langersehntes Debüt im Polizeipräsidium Dortmund.

Am vergangenen Samstag (07. März) hatte das Team der Personalwerbung, gemeinsam mit den Netzwerkpartnerinnen und -partnern aus der Blaulichtfamilie alle Berufsinteressierten in die "Polizeiausstellung 110" eingeladen. Bei bestem Frühlingswetter eröffnete der stellvertretende Behördenleiter Achim Stankowitz die Messe mit dem symbolischen Durchschneiden des Flatterbandes. Pünktlich um 10 Uhr konnten so die ersten bereits wartenden Besucherinnen und Besucher in die Welt der Blaulichtberufe eintauchen.

Die ausstellenden Netzwerkpartnerinnen und -partner hatten ihre Stände sowohl in der Ausstellung, als auch auf der Außenfläche vor dem Polizeipräsidium mit Fahrzeugen und Einsatzmaterial hergerichtet. Sie stellten sich den vielen Fragen der Besucherinnen und Besucher, die teilweise in Begleitung ihrer Angehörigen, Freunden oder Bekannten erschienen waren und ermöglichten so informative und spannende Einblicke in die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche.

Die extra für die Messe mitgebrachten Fahrzeuge und Einsatzgerätschaften machten die Sache rund. Vom Intensivtransportwagen, über den klassischen Rettungswagen inklusive CPR-Übungspuppe (Cardiopulmonary Resuscitation bzw. Herz-Lungen-Wiederbelebung) samt Equipment bis hin zum Streifenwagen und HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) der Feuerwehr - die Auswahl war groß und machte mächtig Eindruck!

Der unbeeinflussbare Faktor "Wetter" meinte es schlichtweg gut mit der Veranstaltung und trug zum Gelingen einen großen Teil bei: Sowohl die Polizeiausstellung 110 als auch der Außenbereich waren über die sechs Stunden der Öffnung durchweg stark besucht. In ihren Rückmeldungen sprachen alle Beteiligten aus der Blaulicht-Welt von tollen Gesprächen und einem äußerst positiven Feedback. Über den Tag verteilt fanden insgesamt 300 Berufsinteressierte den Weg ins Polizeipräsidium.

An dieser Stelle blickt die Polizei Dortmund einen erfolgreichen und tollen Tag zurück und bedankt sich bei allen beteiligten Dienststellen und Mitarbeitenden für ihre Kooperation und Unterstützung. Ein besonderer Dank geht auch an die Kolleginnen und Kollegen der Direktionen Kriminalität und Zentrale Aufgaben, die mit Informationen für die Laufbahn bei der Kriminalpolizei, das Verwaltungsstudium und die Ausbildungsberufe zahlreiche weitere Gespräche führten. Die Rückmeldungen der beteiligten Kooperationspartner fielen allesamt positiv aus.

Letztlich bleibt uns zu sagen: "Gut, dass wir den Schritt einer eigenen Messe gewagt haben! Wir möchten uns gerne im Jahreskalender der Messen etablieren und freuen uns schon auf die zweite Veranstaltung, die wir im Spätsommer / Herbst stattfinden lassen möchten."

Ein großes "Dankeschön" vom Team der Personalwerbung der Polizei Dortmund.

