POL-DO: Zehnjähriger Schuljunge leicht von Auto verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0221

Am Mittwochmittag (11.03.) kam es in der Hostedder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriger Fußgänger auf dem Schulweg leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen stieg der junge Dortmunder aus einem Schulbus aus und überquerte gegen 14:00 Uhr eine grüne Fußgängerampel an der Hostedder Straße in Höhe der Hausnummer 34. Ein bislang unbekannter Autofahrer in einem schwarzen Auto missachtete nach bisherigen Erkenntnissen eine rote Ampel, touchierte den Jungen und setzte seine Fahrt anschließend fort.

Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Da der Zehnjährige keine weiteren Angaben zum Auto oder zum Fahrer machen kann, bittet die Polizei Dortmund um Zeugenhinweise. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer, dem Auto oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Scharnhorst unter der 0231/132 - 3621 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell