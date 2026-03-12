PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0219

Bereits am 26. Februar (Donnerstag) wurde ein E-Scooter-Fahrer im Dortmunder Stadtteil Brechten von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 65-jähriger Dortmunder mit seinem E-Scooter gegen 7:45 Uhr auf der Nelly-Sachs-Straße in östliche Richtung. Anschließend bog er nach links auf die Wittichstraße ab. Dort kam ihm ein weißer Schulbustransporter entgegen.

Plötzlich wurde der Dortmunder von einem hellen PKW überholt, der knapp vor dem Mann einscherte. Dabei wurde der 65-Jährige von dem Auto erfasst und stürzte. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt fort. Der Mann erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung ein und bittet nun um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zum Unfall und/oder dem hellen PKW machen? Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des Schulbustransporters wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Eving unter 0231/132-2521 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

