Polizei Dortmund

POL-DO: Unglücksfall in einer Autoaufbereitung: Mitarbeiter erleidet schwere Brandverletzungen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0210

Am Dienstagmittag (10.03.) kam es in einer Werkstatthalle im Stadtteil Körne zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei Dortmund. Ein Mitarbeiter erlitt schwere Brandverletzungen.

Gegen 12:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Autoaufbereitung an der Hannöverschen Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kam ihnen ein Mann mit schweren Brandverletzungen aus der Halle entgegengelaufen. Der 45-jährige Dortmunder wurde umgehend medizinisch erstversorgt und anschließend zur stationären Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Nach ersten Erkenntnissen war der 45-Jährige mit der Reinigung eines Metallteils beschäftigt. Beim Betätigen eines Feuerzeugs geriet die Oberbekleidung des Mannes plötzlich in Brand. Mitarbeiter der Firma eilten dem Dortmunder zur Hilfe und wählten den Notruf.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei dem Einsatz um einen Unglücksfall handelt. Der 45-Jährige verwendete für die Reinigungsarbeiten eine Benzinmischung, dabei gelangte ein Teil der Flüssigkeit unbemerkt auf seine Kleidung. Diese entzündete sich beim Betätigen des Feuerzeugs. Strafbare Handlungen lagen nicht vor, entsprechend wurde auch keine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell