POL-DO: Störung der Telefonanlage des PP Dortmund ist behoben
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0218
Wie berichtet kam es heute zu einer vorübergehenden Störung der Telefonanlage des PP Dortmund (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6233179). Der Notruf 110 war davon zu keiner Zeit betroffen und blieb durchgängig erreichbar.
Die Störung ist inzwischen behoben. Die Vermittlung der Polizei Dortmund ist nun wieder über die Rufnummer 0231/132-0 erreichbar, auch alle Polizeiwachen und Fachdienststellen können wieder über die bekannten Nummern erreicht werden.
Hinweis für Medienvertreter: Auskünfte sind ab sofort wieder über die Pressehotline (0231/132-1020) möglich.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell