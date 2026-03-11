Polizei Dortmund

POL-DO: Flucht vor Polizeikontrolle: 30-Jähriger ohne Führerschein rammt Streifenwagen und flüchtet mit seinem Mofa

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0217

Am Dienstagabend (10.03.) gegen 18:40 Uhr entzog sich ein 30-jähriger Mofafahrer in Dortmund Dorstfeld einer Polizeikontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßen. Dabei kollidierte er zweimal mit einem Streifenwagen und beschädigte ein geparktes Auto.

Nach aktuellen Erkenntnissen wollten Polizeibeamte den Dortmunder im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Dorstfelder Allee anhalten. Statt den Anhaltezeichen zu folgen, wendete er und flüchtete gemeinsam mit seiner 18-jährigen Sozia über die Dorstfelder Allee in südliche Richtung.

Während der Flucht nutzte er auch Fuß- und Radwege und setzte seine Fahrt über die Emil-Figge-Straße fort. Mehrere Versuche der eingesetzten Beamten, den Fahrer anzuhalten, scheiterten zunächst. Der 30-Jährige umfuhr unter anderem einen Streifenwagen und touchierte dabei den linken Außenspiegel. Kurz darauf kollidierte er erneut mit dem Streifenwagen, setzte seine Flucht jedoch fort.

Über die Straße An der Palmweide fuhr er weiter in die Sackgasse An der Margarethenkapelle, wo er ein geparktes Auto beschädigte. Anschließend versuchte der Fahrer mit seinem Mofa eine Treppe hinaufzufahren und stürzte dabei. Während er seine Flucht anschließend zu Fuß fortsetzen wollte, holten Polizeibeamte ihn ein und stellten ihn.

Die Einsatzkräfte stellten das Mofa sicher. Zudem besitzt der 30-jährige Dortmunder keine gültige Fahrerlaubnis. Die 18-jährige Sozia wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Es sind keine weiteren Personen- oder Sachschäden bekannt.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund übernahm die Unfallaufnahme. Gegen den 30-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

