Polizei Dortmund

POL-DO: Störung der Telefonanlage des PP Dortmund - Notruf 110 nicht betroffen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0211

Die Telefonanlage des Polizeipräsidiums Dortmund ist derzeit gestört. Die Telefonnummern beginnend mit 132- sind nicht erreichbar.

Der Notruf 110 ist von der Störung nicht betroffen und weiterhin erreichbar. Bitte wählen Sie diese Nummer ausschließlich bei Notfällen!

Die Vermittlung der Polizei ist bis auf weiteres über die Rufnummer 0231/6002-0 erreichbar. Beachten Sie auch die Informationen auf den Social Media Kanälen der Polizei Dortmund.

Hinweis für Medienvertreter: Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist bis auf weiteres über die Rufnummer 0231/6002-1020 erreichbar.

Es wird informiert, sobald die Störung behoben ist.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

