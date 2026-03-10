Polizei Dortmund

POL-DO: Hakenkreuz an Bar in der Dortmunder Innenstadt gesprüht - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0209

In der Nacht von Freitag zu Samstag (07.03.) sprühte ein bislang unbekannter Mann ein Hakenkreuz an die Tür einer Bar in der Dortmunder Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen besprühte der Tatverdächtige gegen 5:50 Uhr die Eingangstür eines Lokals in der Straße Helle. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Zeugen beschreiben den Mann wie folgt:

- Etwa 35 - 45 Jahre alt - Brille und Kinnbart - trug eine Arbeitshose, einen weißen Pullover, eine weiße Cap und weiße Schuhe

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zum beschriebenen Mann machen? Nach ersten Ermittlungen befanden sich zur Tatzeit Passanten Nahe des Lokals. Die Polizei bittet insbesondere diese Personen, sich bei der Kriminalwache zu melden. Hinweise bitte an die 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell