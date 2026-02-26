BPOLI LUD: Bundespolizei stoppt Transporter mit 13 Hunden an der Grenze

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Eine Streife der Bundespolizei hat am Mittwoch gegen 13:30 Uhr einen belgischen PKW am Grenzübergang Podrosche einer Einreisekontrolle unterzogen. Fahrer des PKW´s war ein 39-jähriger belgischer Staatsangehöriger. Als die Beamten den Lade-/Kofferraum öffnen ließen, bot sich ihnen ein unerwarteter Anblick: 2 freistehende Plastikboxen in der minimalen Grundfläche von 45 x 65 cm ohne Deckel. Darin befanden sich 8 Dackel- und 5 Hundewelpen der Rasse Bulldogge. Die Hundewelpen lagen lediglich in Hobelspänen. Da die Transportboxen ungesichert im Laderaum standen, ist nicht auszudenken, welche Folgen dies bei einer starken Bremsung oder einem Unfall hätte haben können. Erschreckend war, dass im Fahrzeug sich zwar zwei Futternäpfe befanden, jedoch kein Futter oder Wasser mitgeführt wurde. Für alle Hundewelpen konnten keine ausreichenden Einreisedokumente vorgelegt werden. Der Sachverhalt wurde im Anschluss dem zuständigen Veterinäramt und der Landespolizei Sachsen übergeben. Die durch den Amtstierarzt durchgeführte Untersuchung ergab, dass der Gesundheitszustand der Hundewelpen überraschend gut und das Alter erst ca. 6 Wochen war.

Das Veterinäramt stellte die Tiere im Anschluss sicher und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

