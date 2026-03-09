Polizei Dortmund

POL-DO: 31-Jähriger wird in der Alsenstraße von einem Unbekannten angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Ein 31-Jähriger wurde am Freitagnachmittag auf der Straße durch einen Schlag auf den Kopf verletzt. Der Tatverdächtige ist flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Am 6. März 2026 suchte ein 31-Jähriger mit einer blutenden Kopfplatzwunde die Wache des Ordnungsamtes in der Mallinckrodtstraße auf. Die Mitarbeiter verständigten anschließend die Polizei und den Rettungsdienst.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dem Mann gegen 15 Uhr im Bereich der Alsenstraße in Dortmund von hinten mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen.

Durch den Schlag wurde dem Mann schwarz vor Augen. Im Nachhinein erinnerte er sich an einen Gegenstand in roter Farbe. Eine Täterbeschreibung war nicht möglich.

Der 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach einer Behandlung wieder entlassen wurde. Zu keinem Zeitpunkt bestand Lebensgefahr.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Flüchtigen machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell