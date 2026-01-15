Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet - drei Leichtverletzte und gesperrte Straße (0011655/2026)

Gera (ots)

Gera. Am frühen Abend des 14. Januar kam es auf der Thüringer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 61-jährige Dacia-Fahrerin missachtete an der Einmündung Otto-Schott-Straße das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Es kam zur Kollision mit einem stadteinwärts fahrenden Pkw Ford. Die 61-Jährige, ihre 41-jährige Beifahrerin und der 41-jährige Ford-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für Bergung und Unfallaufnahme war die Thüringer Straße rund eine Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. (DL)

