Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falsche Aktienprofis ergaunern echtes Geld (0011597/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 35-jähriger Mann erschien am 14.01.2026 bei der KPI Gera und erstattete Anzeige wegen Betruges. Der Geschädigte war über einen längeren Zeitraum Mitglied einer WhatsApp-Gruppe, die angeblich bei lukrativen Aktiengeschäften beriet. Nach Herunterladen einer entsprechenden App und Abschluss eines Abonnements wurde er zur Zahlung hoher Geldbeträge ins Ausland aufgefordert. Unter dem Eindruck angedrohter "Strafzahlungen" überwies der Mann einen Teil der geforderten Summe. Als schließlich weitere sechsstellige Dollarbeträge verlangt wurden, schaltete er - glücklicherweise - die Polizei ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 16.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei weist darauf hin: Seriöse Anlageberatung kommt selten per WhatsApp und noch seltener mit Druck und Drohungen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell