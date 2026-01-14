PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dachstuhl kapituliert - L1081 mehrere Stunden voll gesperrt

Greiz (ots)

Pölzig. Am Dienstag (13.01.2026) gegen 11:00 Uhr stellte die Polizei fest, dass in der Hauptstraße der Dachstuhl eines Hauses eingestürzt war und die Fassade drohte auf die Straße zu fallen. Die L1081 musste daraufhin zunächst voll gesperrt werden. Der 86-jährige Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls beim Einkaufen und blieb unverletzt. Nach gemeinsamer Begehung mit dem Bauamt wurde das Haus als unbewohnbar eingestuft. Eine Ausweichunterkunft konnte organisiert werden. Im weiteren Verlauf begannen Abrissarbeiten, die Feuerwehr reinigte die Straße im Gefahrenbereich. Gegen 15:20 Uhr konnten die polizeilichen Maßnahmen beendet und die Verkehrswarnmeldung aufgehoben werden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

