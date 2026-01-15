Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Automat gesprengt (0011557/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter sprengten in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar einen Zigarettenautomaten in der Kleiststraße. Mittels eines bislang unbekannten Sprengkörpers wurde der Automat gewaltsam geöffnet und Bargeld sowie Tabakwaren entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt, der Wert des Diebesgutes ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und besonders schweren Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Altenburger Land unter 03447 471-0 entgegen. (DL)

