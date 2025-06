Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau begrüßt 14 neue Mitglieder - Werbeaktion zeigt großen Erfolg

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zieht eine äußerst positive Bilanz ihrer Mitgliederwerbeaktion: Im Rahmen der Initiative konnten 14 neue Feuerwehrangehörige, darunter eine Frau, für den aktiven Dienst in den Löscheinheiten gewonnen werden. Damit ist der Personalbestand der aktiven Einsatzabteilung seit Jahresbeginn um rund 10 Prozent gestiegen - ein bedeutender Schritt zur langfristigen Sicherung der Einsatzbereitschaft.

Anlässlich dieses erfreulichen Zuwachses fand am heutigen Tag ein offizielles "Meet & Greet" statt, bei dem die neuen Mitglieder von Bürgermeister Stephan Reinders sowie den Leitern der Feuerwehr, Klaus Elsmann, Tobias Aschemann und Tobias Lamers, willkommen geheißen wurden. Neben persönlichen Gesprächen und einem ersten Kennenlernen erhielten die neuen Feuerwehrmänner ein kleines Willkommenspräsent als Zeichen der Anerkennung.

Bürgermeister Stephan Reinders betonte bei seiner Begrüßung die große Bedeutung des Ehrenamts in der Feuerwehr: "Ich freue mich sehr, heute so viele neue Gesichter in unserer Feuerwehr begrüßen zu dürfen. Sie alle leisten mit Ihrem Engagement einen unschätzbaren Beitrag für die Sicherheit in unserer Gemeinde. Besonders hervorheben möchte ich aber auch den sozialen Aspekt: Die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr ist etwas ganz Besonderes. Sie verbindet Menschen, schafft Vertrauen und gibt Halt - nicht nur im Einsatz, sondern auch im Alltag. Genau das macht die Feuerwehr so wertvoll."

Auch Klaus Elsmann, Leiter der Feuerwehr Bedburg-Hau, zeigte sich begeistert von der Resonanz auf die Werbekampagne: "Die Tatsache, dass wir unseren Personalstand innerhalb weniger Monate um 10 Prozent steigern konnten, ist ein großartiger Erfolg. Es zeigt, dass unser Aufruf zum Mitmachen viele Menschen erreicht hat - und dass die Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, nach wie vor stark in unserer Gesellschaft verankert ist. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und die Ausbildung unserer neuen Kameradin und Kameraden."

In den kommenden Wochen werden die neuen Mitglieder schrittweise in den Feuerwehrdienst eingeführt. Neben theoretischer Ausbildung stehen auch praktische Übungen und die Integration in die jeweiligen Einheiten auf dem Programm.

Hintergrund:

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zählt derzeit rund 170 aktive Einsatzkräfte, die jährlich zu rund 140 Einsätzen ausrücken - von Bränden über technische Hilfeleistungen bis hin zu komplexen Notlagen. Wie bei Berufsfeuerwehren gelten auch für Freiwillige Feuerwehren strenge Zeitvorgaben: Innerhalb von acht Minuten nach einem Notruf müssen mindestens zehn Einsatzkräfte vor Ort sein. Insbesondere tagsüber ist dies eine Herausforderung, da viele Mitglieder beruflich gebunden sind. Die gezielte Mitgliederwerbung war daher ein wichtiger Schritt, um die personelle Einsatzfähigkeit auch in Zukunft sicherzustellen.

