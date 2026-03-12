Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen Auto und Litfaßsäule auf der Mallinckrodtstraße: Fahrer wird leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0220

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (11. März) auf der Mallinckrodtstraße wurde ein 25-Jähriger leicht verletzt und eine Litfaßsäule komplett aus der Verankerung gerissen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 25-jährige Dortmunder mit einem blauen Seat gegen 18:30 Uhr auf der Mallinckrodtstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Evertstraße rutschte er mit seinen Schuhen vom Bremspedal aufs Gaspedal, fuhr gegen die dortige Litfaßsäule und dann weiter gegen eine Hauswand.

Die Litfaßsäule riss dabei komplett aus der Verankerung und rollte auf dem Gehweg gegen ein Fahrrad. In der Hauswand entstand ein Schaden. Der Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine durchgeführte Kontrolle auf Fahrtüchtigkeit bei dem 25-Jährigen ergab keine Hinweise auf den Konsum von berauschenden Mitteln.

Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 40.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

