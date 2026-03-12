PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen Auto und Litfaßsäule auf der Mallinckrodtstraße: Fahrer wird leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0220

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (11. März) auf der Mallinckrodtstraße wurde ein 25-Jähriger leicht verletzt und eine Litfaßsäule komplett aus der Verankerung gerissen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 25-jährige Dortmunder mit einem blauen Seat gegen 18:30 Uhr auf der Mallinckrodtstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Evertstraße rutschte er mit seinen Schuhen vom Bremspedal aufs Gaspedal, fuhr gegen die dortige Litfaßsäule und dann weiter gegen eine Hauswand.

Die Litfaßsäule riss dabei komplett aus der Verankerung und rollte auf dem Gehweg gegen ein Fahrrad. In der Hauswand entstand ein Schaden. Der Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine durchgeführte Kontrolle auf Fahrtüchtigkeit bei dem 25-Jährigen ergab keine Hinweise auf den Konsum von berauschenden Mitteln.

Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 40.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 08:20

    POL-DO: E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0219 Bereits am 26. Februar (Donnerstag) wurde ein E-Scooter-Fahrer im Dortmunder Stadtteil Brechten von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 65-jähriger Dortmunder mit seinem E-Scooter gegen 7:45 Uhr auf der Nelly-Sachs-Straße in östliche Richtung. Anschließend bog er ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 16:06

    POL-DO: Störung der Telefonanlage des PP Dortmund ist behoben

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0218 Wie berichtet kam es heute zu einer vorübergehenden Störung der Telefonanlage des PP Dortmund (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6233179). Der Notruf 110 war davon zu keiner Zeit betroffen und blieb durchgängig erreichbar. Die Störung ist inzwischen behoben. Die Vermittlung der Polizei Dortmund ist nun wieder über die Rufnummer 0231/132-0 erreichbar, auch alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren