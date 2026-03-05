PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Sanitätern geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Ein 58-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in der Käthe-Kollwitz-Straße gegenüber Rettungsdienstmitarbeitern renitent geworden. Er schlug nach einem Sanitäter und fügte ihm eine Kratzwunde zu. Die Helfer waren wegen einer hilflosen Person gerufen worden. Auf der Straße fanden sie den alkoholisierten 58-Jährigen, der auf Ansprache zunächst nicht reagierte. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand weckten ihn die Sanitäter, woraufhin der Mann sofort nach einem der Helfer schlug. Er verfehlte ihn nur knapp, verletzte den 27-Jährigen jedoch leicht. Schließlich mussten die Sanitäter eine Tirade an Beschimpfungen und Beleidigungen über sich ergehen lassen, bevor der 58-Jährige davon ging. Eine Polizeistreife traf den Mann kurze Zeit später an einem Kiosk an. Die Beamten eröffneten gegen den 58-Jährigen ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf die Rettungskräfte. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

