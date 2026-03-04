Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flüchtiger Unfallverursacher: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag kam es zu einer Unfallflucht in der Von-Miller-Straße. Ein 36-Jähriger hatte seinen Skoda am Morgen, gegen 6 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt. Gegen 15 Uhr stellte er dann einen Schaden an der Front seines Pkws fest. Offenbar war ein Unbekannter dagegen gefahren und geflüchtet.

Nach einer ersten Einschätzung könnte der Verursacher mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise mit Anhänger, rückwärts rangiert haben und dabei mit dem Skoda kollidiert sein. Allein am Auto des 36-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von mindestens 3.000 Euro.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer Angaben zum Verursacher oder dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kle

