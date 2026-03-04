PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flüchtiger Unfallverursacher: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag kam es zu einer Unfallflucht in der Von-Miller-Straße. Ein 36-Jähriger hatte seinen Skoda am Morgen, gegen 6 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt. Gegen 15 Uhr stellte er dann einen Schaden an der Front seines Pkws fest. Offenbar war ein Unbekannter dagegen gefahren und geflüchtet.

Nach einer ersten Einschätzung könnte der Verursacher mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise mit Anhänger, rückwärts rangiert haben und dabei mit dem Skoda kollidiert sein. Allein am Auto des 36-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von mindestens 3.000 Euro.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer Angaben zum Verursacher oder dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:35

    POL-PDKL: Polizei schnappt Ladendiebinnen

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmittag schnappte die Polizei eine 17-jährige mutmaßliche Ladendiebin in der Fackelstraße. Bei der Anzeigenaufnahme stellt sich heraus, dass sie wahrscheinlich Unterstützung von ihrer 15-jährigen Schwester hatte. Eine Verkäuferin hatte das Mädchen ertappt und angesprochen. Die 17-Jährige flüchtete in die Innenstadt, wo eine Streife sie kurze Zeit später stellte. Bei der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 17:14

    POL-PDKL: 31-Jähriger bedroht und beleidigt Gaststättenbesucherinnen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann hat sich am späten Montagabend wiederholt abfällig geäußert, und zwar vorrangig gegenüber Frauen. In einem Lokal in der Straße Rittersberg setzte sich der 31-Jährige ungefragt an einen Tisch und fing nach Aussage eines Zeugen an, die Frauen dort verbal zu bedrohen. Der Verdächtige verwendete vulgäre und herablassende Ausdrücke. ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 16:53

    POL-PDKL: Drogenverkauf gescheitert

    Kaiserslautern (ots) - Polizisten haben auf ihrer Streife einen Drogendeal beobachtet. Am Montagabend sind die Beamten in der Engelsgasse auf zwei Männer getroffen. Vor ihren Augen übergab ein 21-Jähriger eine kleine Tüte mit Drogen an einen 31-Jährigen. Dieser steckte dann wiederum dem anderen Geld zu. Die Einsatzkräfte kontrollierten die beiden Männer und konnten die besagten Sachen sicherstellen. Zudem fanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren