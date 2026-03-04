PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich ein Unfall im Gersweilerweg, bei dem ein 63-Jähriger schwer verletzt wurde. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin hatte bei ihrem Wende-Manöver nicht auf den 63-jährigen Motorradfahrer geachtet, der in dem Moment an ihr vorbeifuhr. Dieser war wohl fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Frau am Fahrbahnrand stehen bleiben würde. Die beiden stießen zusammen, wodurch der 63-Jährige stürzte. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Am Wagen der Frau und an dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Mindestens 7.000 Euro dürfte der Blechschaden kosten, schätzt die Polizei. Gegen die 48-Jährige wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:38

    POL-PDKL: Flüchtiger Unfallverursacher: Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstag kam es zu einer Unfallflucht in der Von-Miller-Straße. Ein 36-Jähriger hatte seinen Skoda am Morgen, gegen 6 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt. Gegen 15 Uhr stellte er dann einen Schaden an der Front seines Pkws fest. Offenbar war ein Unbekannter dagegen gefahren und geflüchtet. Nach einer ersten Einschätzung könnte der Verursacher mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise mit ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:35

    POL-PDKL: Polizei schnappt Ladendiebinnen

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmittag schnappte die Polizei eine 17-jährige mutmaßliche Ladendiebin in der Fackelstraße. Bei der Anzeigenaufnahme stellt sich heraus, dass sie wahrscheinlich Unterstützung von ihrer 15-jährigen Schwester hatte. Eine Verkäuferin hatte das Mädchen ertappt und angesprochen. Die 17-Jährige flüchtete in die Innenstadt, wo eine Streife sie kurze Zeit später stellte. Bei der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 17:14

    POL-PDKL: 31-Jähriger bedroht und beleidigt Gaststättenbesucherinnen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann hat sich am späten Montagabend wiederholt abfällig geäußert, und zwar vorrangig gegenüber Frauen. In einem Lokal in der Straße Rittersberg setzte sich der 31-Jährige ungefragt an einen Tisch und fing nach Aussage eines Zeugen an, die Frauen dort verbal zu bedrohen. Der Verdächtige verwendete vulgäre und herablassende Ausdrücke. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren