Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich ein Unfall im Gersweilerweg, bei dem ein 63-Jähriger schwer verletzt wurde. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin hatte bei ihrem Wende-Manöver nicht auf den 63-jährigen Motorradfahrer geachtet, der in dem Moment an ihr vorbeifuhr. Dieser war wohl fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Frau am Fahrbahnrand stehen bleiben würde. Die beiden stießen zusammen, wodurch der 63-Jährige stürzte. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Am Wagen der Frau und an dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Mindestens 7.000 Euro dürfte der Blechschaden kosten, schätzt die Polizei. Gegen die 48-Jährige wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. |kle

