PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei schnappt Ladendiebinnen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag schnappte die Polizei eine 17-jährige mutmaßliche Ladendiebin in der Fackelstraße. Bei der Anzeigenaufnahme stellt sich heraus, dass sie wahrscheinlich Unterstützung von ihrer 15-jährigen Schwester hatte.

Eine Verkäuferin hatte das Mädchen ertappt und angesprochen. Die 17-Jährige flüchtete in die Innenstadt, wo eine Streife sie kurze Zeit später stellte. Bei der Durchsuchung der Minderjährigen fanden die Beamten Diebesgut im Wert von über 250 Euro. Wie sich herausstellte, hatte sie in mehreren Läden gestohlen.

Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass ihre zwei Jahre jüngere Schwester sie auf der Diebestour begleitet hatte. Die 15-Jährige hatte gestohlene Kleidung mit einem Warenwert von rund 40 Euro dabei.

Nachdem die Einsatzkräfte eine Anzeige aufgenommen hatten, informierten sie die Eltern der beiden Mädchen. Den Heranwachsenden droht nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 17:14

    POL-PDKL: 31-Jähriger bedroht und beleidigt Gaststättenbesucherinnen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann hat sich am späten Montagabend wiederholt abfällig geäußert, und zwar vorrangig gegenüber Frauen. In einem Lokal in der Straße Rittersberg setzte sich der 31-Jährige ungefragt an einen Tisch und fing nach Aussage eines Zeugen an, die Frauen dort verbal zu bedrohen. Der Verdächtige verwendete vulgäre und herablassende Ausdrücke. ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 16:53

    POL-PDKL: Drogenverkauf gescheitert

    Kaiserslautern (ots) - Polizisten haben auf ihrer Streife einen Drogendeal beobachtet. Am Montagabend sind die Beamten in der Engelsgasse auf zwei Männer getroffen. Vor ihren Augen übergab ein 21-Jähriger eine kleine Tüte mit Drogen an einen 31-Jährigen. Dieser steckte dann wiederum dem anderen Geld zu. Die Einsatzkräfte kontrollierten die beiden Männer und konnten die besagten Sachen sicherstellen. Zudem fanden ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 18:50

    POL-PDKL: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

    Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es zu einer Unfallflucht in der Hauptstraße. Der Verursacher beschädigte einen geparkten Opel Astra und fuhr danach weiter, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 750 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Unfall muss sich nach Angaben des Fahrzeugbesitzers zwischen Freitagabend, 18 Uhr, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren