Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei schnappt Ladendiebinnen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag schnappte die Polizei eine 17-jährige mutmaßliche Ladendiebin in der Fackelstraße. Bei der Anzeigenaufnahme stellt sich heraus, dass sie wahrscheinlich Unterstützung von ihrer 15-jährigen Schwester hatte.

Eine Verkäuferin hatte das Mädchen ertappt und angesprochen. Die 17-Jährige flüchtete in die Innenstadt, wo eine Streife sie kurze Zeit später stellte. Bei der Durchsuchung der Minderjährigen fanden die Beamten Diebesgut im Wert von über 250 Euro. Wie sich herausstellte, hatte sie in mehreren Läden gestohlen.

Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass ihre zwei Jahre jüngere Schwester sie auf der Diebestour begleitet hatte. Die 15-Jährige hatte gestohlene Kleidung mit einem Warenwert von rund 40 Euro dabei.

Nachdem die Einsatzkräfte eine Anzeige aufgenommen hatten, informierten sie die Eltern der beiden Mädchen. Den Heranwachsenden droht nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. |kle

