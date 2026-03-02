PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es zu einer Unfallflucht in der Hauptstraße. Der Verursacher beschädigte einen geparkten Opel Astra und fuhr danach weiter, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 750 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Unfall muss sich nach Angaben des Fahrzeugbesitzers zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, ereignet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

