Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann mit Kopfverletzung aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei ist am späten Freitagabend ein Verletzter in der Slevogtstraße gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie in einem Mehrfamilienhaus einen blutenden, bewusstlosen Mann mit einer Kopfverletzung vor. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den 50-Jährigen ins Krankenhaus. Die Untersuchungen ergaben, dass er keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten hatte. Im Rahmen der Ermittlungen untersuchten die Einsatzkräfte den Fundort. Um herauszufinden, wie es zu den Verletzungen kam, befragten sie Zeugen. Ein 57-Jähriger hatte gemeinsam mit einem 38-Jährigen den Verletzten in einer Wohnung gefunden und die Polizei verständigt. Nach deren Aussagen habe der Mann viel getrunken. Die Befragung des 50-Jährigen erbrachte keine neuen Hinweise. Nach eigenen Angaben kann er sich nicht erinnern, was am Abend passierte. Ersten Erkenntnissen nach könnten die Verletzungen von einem Sturz stammen. Auch ein Fremdverschulden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände sollen die weiteren Ermittlungen aufklären. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

