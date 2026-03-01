Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung am Pfalztheater Parkhaus: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben im Parkhaus des Pfalztheaters eine Schranke beschädigt. Am 01.03.2026 gegen 02:18 Uhr war ein lauter Knall zu hören. Bei einer anschließenden Überprüfung durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass die Schranke beschädigt in der Einfahrt zum Parkhaus lag.

Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Martin-Luther-Straße gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. Hinweise werden entgegengenommen unter der Telefonnummer 0631 369 14199. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell