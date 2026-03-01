Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Parteipolitische Veranstaltung und Kundgebung in Erfenbach

Kaiserslautern (ots)

Eine parteipolitische Veranstaltung in der Kreuzsteinhalle und eine Kundgebung im Bereich des Feuerwehrhauses in Erfenbach sind am Sonntag ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gegangen. Nach Einschätzung der Polizei nahmen an der parteipolitischen Veranstaltung 60 Personen und an der Kundgebung 200 Personen teil. Auftrag der Polizei war es, die friedliche Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten sowie die störungsfreie Teilnahme an der parteipolitischen Veranstaltung zu ermöglichen. Die Einsatzleitung setzte auf eine aktive und zielgerichtete Kommunikation.|pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell