Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizisten von Verdächtigen geschlagen und beleidigt

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Männer haben am Freitagabend Widerstand geleistet und sich gewalttätig gegen Polizisten verhalten. Zeugen meldeten einen Autofahrer, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Als die Einsatzkräfte den 61-jährigen, mutmaßlichen Fahrer zuhause antrafen, beleidigte er sie sofort und verhielt sich unkooperativ. Mit ihm in der Wohnung befand sich ein 19-Jähriger. Zusammen gingen sie auf die Polizisten los. Die Beamten konnten den Angriff abwehren.

Da sich der Verdacht erhärtete, dass der 61-Jährige betrunken Auto gefahren war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Während der Entnahme leistete der Mann erneut Widerstand. Auch der 19-Jährige musste wegen des Angriffs auf die Polizisten eine Blutprobe abgeben. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Auf die Männer kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Der 61-Jährige muss sich obendrein wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt verantworten. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

