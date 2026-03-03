Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogenverkauf gescheitert

Kaiserslautern (ots)

Polizisten haben auf ihrer Streife einen Drogendeal beobachtet. Am Montagabend sind die Beamten in der Engelsgasse auf zwei Männer getroffen. Vor ihren Augen übergab ein 21-Jähriger eine kleine Tüte mit Drogen an einen 31-Jährigen. Dieser steckte dann wiederum dem anderen Geld zu. Die Einsatzkräfte kontrollierten die beiden Männer und konnten die besagten Sachen sicherstellen. Zudem fanden sie bei dem vermeintlichen Käufer weißes Pulver, das sich als Kokain herausstellte. Der "Verkäufer" hatte Cannabisblüten, Haschisch und mehrere Hundert Euro Bargeld dabei. Die Männer müssen sich nun wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. |laa

