Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 31-Jähriger bedroht und beleidigt Gaststättenbesucherinnen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat sich am späten Montagabend wiederholt abfällig geäußert, und zwar vorrangig gegenüber Frauen. In einem Lokal in der Straße Rittersberg setzte sich der 31-Jährige ungefragt an einen Tisch und fing nach Aussage eines Zeugen an, die Frauen dort verbal zu bedrohen. Der Verdächtige verwendete vulgäre und herablassende Ausdrücke. Einer Besucherin drohte er, sie zu verfolgen und dann sexuelle Handlungen mit ihr zu vollziehen. Die alarmierten Polizisten sprachen dem 31-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er letztlich nachkam. Auch die Beamten beleidigte er während des Einsatzes mehrfach. Für sein Handeln muss er sich strafrechtlich verantworten. |laa

