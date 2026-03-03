PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 31-Jähriger bedroht und beleidigt Gaststättenbesucherinnen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat sich am späten Montagabend wiederholt abfällig geäußert, und zwar vorrangig gegenüber Frauen. In einem Lokal in der Straße Rittersberg setzte sich der 31-Jährige ungefragt an einen Tisch und fing nach Aussage eines Zeugen an, die Frauen dort verbal zu bedrohen. Der Verdächtige verwendete vulgäre und herablassende Ausdrücke. Einer Besucherin drohte er, sie zu verfolgen und dann sexuelle Handlungen mit ihr zu vollziehen. Die alarmierten Polizisten sprachen dem 31-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er letztlich nachkam. Auch die Beamten beleidigte er während des Einsatzes mehrfach. Für sein Handeln muss er sich strafrechtlich verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 16:53

    POL-PDKL: Drogenverkauf gescheitert

    Kaiserslautern (ots) - Polizisten haben auf ihrer Streife einen Drogendeal beobachtet. Am Montagabend sind die Beamten in der Engelsgasse auf zwei Männer getroffen. Vor ihren Augen übergab ein 21-Jähriger eine kleine Tüte mit Drogen an einen 31-Jährigen. Dieser steckte dann wiederum dem anderen Geld zu. Die Einsatzkräfte kontrollierten die beiden Männer und konnten die besagten Sachen sicherstellen. Zudem fanden ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 18:50

    POL-PDKL: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

    Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es zu einer Unfallflucht in der Hauptstraße. Der Verursacher beschädigte einen geparkten Opel Astra und fuhr danach weiter, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 750 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Unfall muss sich nach Angaben des Fahrzeugbesitzers zwischen Freitagabend, 18 Uhr, ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 18:22

    POL-PDKL: Polizisten von Verdächtigen geschlagen und beleidigt

    Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zwei Männer haben am Freitagabend Widerstand geleistet und sich gewalttätig gegen Polizisten verhalten. Zeugen meldeten einen Autofahrer, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Als die Einsatzkräfte den 61-jährigen, mutmaßlichen Fahrer zuhause antrafen, beleidigte er sie sofort und verhielt sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren