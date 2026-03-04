Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Haftbefehl vollstreckt: 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend haben Polizeibeamte einen 36-Jährigen festgenommen, der am vergangenen Mittwoch, 25. Februar, im Stadtteil Hohenecken seine Großmutter schwer verletzt haben soll. In einem Streit griff der Mann die 73-Jährige an und verletzte sie. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sich um ihre Verletzungen gekümmert wurde. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte das Amtsgericht dann wegen bestehender Fluchtgefahr Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen angeordnet. Eine Streifenbesatzung konnte ihn am Dienstag schließlich festnehmen. Am heutigen Mittwochmorgen bestätigte ein Ermittlungsrichter die Festnahme und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. |kle

