Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Offshore Fahrzeug verursacht im Hafen Emden durch Sog und Wellenschlag erhebliche Schäden

Emden (ots)

In der Nacht vom 20.01 auf den 21.01.2026 verursachte ein unter dänischer Flagge fahrendes Offshore-Fahrzeug beim Auslaufen aus der Großen Seeschleuse in den Binnenhafen von Emden durch Sog und Wellenschlag erhebliche Sachschäden an mehreren Sportbooten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstanden durch die Hecksee des 36 Meter langen Offshore-Fahrzeugs mehrere größere Wellen, wodurch Sportboote eines ansässigen Sportbootvereins beschädigt wurden. Ursächlich hierfür war, dass der 43 -jährige litauische 1. Offizier des Schiffes die Schleuse mit zu hoher Geschwindigkeit verlassen hatte. Die Wasserschutzpolizei ermittelt derzeit die genauen Umstände des Hergangs. Weitere mögliche Geschädigte werden um Kontaktaufnahme mit der Wasserschutzpolizei Emden (Tel.: 04921/58237-15-16) gebeten. Die Ermittlungen dauern an.

Loers, PHK

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion
WSPSt Emden
Telefon: 04921/ 58237-15/-16
E-Mail: esd@wsp-emden.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

