PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Maschinenausfall auf einer Personenfähre

Emden (ots)

Am Nachmittag des 28.12.2025 kam es auf einer mit 178 Personen besetzten Personenfähre, zwischen Borkum und Emden, auf Grund eines technischen Defektes zu einem Maschinenausfall. Die Fähre konnte außerhalb des Fahrwassers ankern. Der technische Defekt konnte währenddessen mit bordeigenen Mitteln behoben werden und die Fähre konnte die Fahrt nach Emden ohne Probleme fortsetzen. Weder Passagiere noch die Umwelt sind zu Schaden gekommen.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeistation Emden
Telefon: 04921/ 58237-15
E-Mail: esd@wspst-emden.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren