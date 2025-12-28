Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Maschinenausfall auf einer Personenfähre

Emden (ots)

Am Nachmittag des 28.12.2025 kam es auf einer mit 178 Personen besetzten Personenfähre, zwischen Borkum und Emden, auf Grund eines technischen Defektes zu einem Maschinenausfall. Die Fähre konnte außerhalb des Fahrwassers ankern. Der technische Defekt konnte währenddessen mit bordeigenen Mitteln behoben werden und die Fähre konnte die Fahrt nach Emden ohne Probleme fortsetzen. Weder Passagiere noch die Umwelt sind zu Schaden gekommen.

