Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Entführung in Gevelsberg fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0224

Heute Nachmittag (12.03.2026, 14:06 Uhr) wurde ein polizeilicher Einsatz in Gevelsberg im Ennepe-Ruhrkreis ausgelöst. Die Polizei stufte diesen nach ersten Einschätzungen als Entführung ein. Die Ermittlungen hierzu übernahm, wie in solchen Fällen üblich, das Polizeipräsidium Dortmund.

Um 14:16 Uhr verständigte ein 34-jähriger über den Notruf bei der Leitstelle die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreis und gab an, dass sein Bruder (31 Jahre) von mehreren Personen unter Androhung einer Waffe in deren Auto gezerrt und entführt wurde. Hintergrund waren nach jetzigem Ermittlungsstand Zahlungsstreitigkeiten, in deren Verlauf es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten kam. Die Tatverdächtigen zerrten den 31-jährigen daraufhin in einen Opel Zafira und verließen die Örtlichkeit zunächst in unbekannte Richtung.

Der 31-jährige Geschädigte wurde schließlich gegen 17:30 Uhr freigelassen und von Einsatzkräften in Witten unverletzt angetroffen.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger (31 Jahre) kurze Zeit später in Herne festgenommen werden. Ein zweiter und dritter Tatverdächtiger (32 und 34 Jahre) konnte im weiteren Verlauf in Datteln angetroffen und auch festgenommen werden. Alle Festnahmen erfolgten unter Beteiligung von Spezialeinheiten der Polizei.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0231/132-1020
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

