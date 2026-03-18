Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 18-Jähriger erlebt räuberische Erpressung

Bergkamen (ots)

Am Dienstag (10.03.2026) kam es zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in Bergkamen.

Ein 18-Jähriger aus Bergkamen war im Bereich Ebertstraße in Höhe der Bushaltestelle "Am Stadtmarkt" unterwegs, als er von einer unbekannten männlichen Person angesprochen wurde. Diese forderte die Herausgabe von Portemonnaie und Mobiltelefon - dazu hatte er ein Messer und ein Pfefferspray in der Hand.

Mit Kleingeld flüchtete der Täter dann mit einem Fahrrad in Richtung Busbahnhof.

Verletzt wurde der 18-Jährige nicht.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

- Schlanke, normale Figur - Ca.180 cm groß - Vermutlich Deutscher - Bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze - Hatte die ganze Zeit die Kapuze über dem Kopf und ein rotes Tuch mit weißen Kringeln vor dem Gesicht - Fuhr ein graues Damenrad (älteres Modell)

Die Polizei in Kamen sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter machen kann, bitte bei der Polizei in Kamen melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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