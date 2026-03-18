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POL-UN: Kamen - Fahrradbesitzer gesucht

POL-UN: Kamen - Fahrradbesitzer gesucht
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Kamen (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurde am Dienstag, 10.02.2026, an der Schillerstraße in Kamen Heeren-Werve ein Fahrrad gefunden.

Bislang konnte das Rad noch niemandem zugeordnet werden.

Der rechtmäßige Eigentümer oder Eigentümerin wird gebeten, die Polizei in Kamen - mit einem Eigentumsnachweis - unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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