POL-UN: Selm - Einbruch in Zahnarztpraxis
Selm (ots)
Nach einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis an der Kreisstraße in Selm sucht die Polizei Zeugen.
Zwischen Mittwoch (18.03.2026), 12:00 Uhr und Donnerstag (19.03.2026), 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Fensteraufhebeln Zutritt in die Praxis.
Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.
Hinweise zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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