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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Königsborn

Unna (ots)

Zwischen Dienstag, 17.03.2026, und Donnerstag, 19.03.2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Rosenweg" in Unna-Königsborn.

Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln der Terrassentür in die Räumlichkeiten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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