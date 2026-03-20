Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Königsborn

Unna (ots)

Zwischen Dienstag, 17.03.2026, und Donnerstag, 19.03.2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Rosenweg" in Unna-Königsborn.

Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln der Terrassentür in die Räumlichkeiten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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