POL-UN: Unna - Einbruch in Königsborn
Unna (ots)
Zwischen Dienstag, 17.03.2026, und Donnerstag, 19.03.2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Rosenweg" in Unna-Königsborn.
Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln der Terrassentür in die Räumlichkeiten.
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