POL-UN: Verkehrsunfall mit Flucht
Schwerte (ots)
Am Freitag in der Zeit von 16:00 Uhr- 17:15 Uhr wurde ein grauer PKW der Marke BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug im Frontbereich auf der Rathausstr. beschädigt. Hiernach entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug und/ oder auf den Fahrzeugführer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Schwerte unter der Telefonnummer 02304/ 921-3320 oder per E Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de
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