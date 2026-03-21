POL-UN: Verkehrsunfall mit Flucht
Schwerte (ots)
In der Straße Im Prinzenwäldchen wurde in dem Zeitraum vom Donnerstag 19.03.26, 15:00 Uhr bis Freitag 20.03.26, 08:20 Uhr ein geparktes graues Fahrzeug der Marke VW durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hiernach entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Schwerte unter der Telefonnummer 02304/921-3320 oder per Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de
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