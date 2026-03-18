LPI-GTH: Ohne Erlaubnis
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer wurde gestern gegen 12.40 Uhr in der Straße `Auf der Setze` kontrolliert. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)
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