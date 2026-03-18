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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer wurde gestern gegen 12.40 Uhr in der Straße `Auf der Setze` kontrolliert. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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