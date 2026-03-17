LPI-GTH: Zu schnell

Gotha (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es heute Morgen auf der L1026 zwischen Wahlwinkel und Leina. Ein 37-jähriger Fahrer eines MAN Lkw fuhr in Richtung Wahlwinkel, geriet auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Daimler Lkw, welcher von einem 35-Jährigen gefahren wurde. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Außenspiegeln der Fahrzeuge wird auf insgesamt 800 Euro geschätzt. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ...

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