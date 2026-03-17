LPI-GTH: Zu schnell
Ilmenau (ots)
Mit einer Geschwindigkeit von 123 km/h passierte ein Fahrzeugführer gestern Nachmittag eine Messstelle zwischen Ilmenau und Gabelbach. Die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h, insgesamt 58 Fahrzeugführer überschritten diese. Die Geschwindigkeitsübertretungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
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