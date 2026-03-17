LPI-GTH: Ohne Erlaubnis
Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 28-Jähriger befuhr heute gegen 10.20 Uhr den Gutenbergweg mit seinem PKW Daimler samt Anhänger und wurde kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. (ak)
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