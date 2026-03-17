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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 28-Jähriger befuhr heute gegen 10.20 Uhr den Gutenbergweg mit seinem PKW Daimler samt Anhänger und wurde kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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